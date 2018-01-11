Президент «Сьона» оспорит в CAS дисквалификацию, наложенную на него за нападение на журналиста

Президент «Сьона» Кристиан Константен подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Швейцарской футбольной лиги (SFL).

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз CAS.

Функционер был дисквалифицирован на девять месяцев за нападение на журналиста.

В сентябре после матча с «Лугано» Константен напал на бывшего тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера, когда тот вёл репортаж на бровке, объяснив это полученным в свой адрес оскорблением.

Ранее Лебедев заявил, что болельщикам «Ниццы» в России ничего не угрожает.