Японская команда подписала контракт с самым возрастным футболистом в мире
50-летний нападающий Кадзуёси Миура стал футболистом выступающей во втором дивизионе чемпионата Японии «Йокогамы».
Об этом сообщает Kyodo.
Контракт со спортсменом, которому в феврале исполнится 51 год, рассчитан до конца сезона. Миура является самым возрастным профессиональным футболистом в мире.
Кроме того, в 2017 году он стал самым возрастным автором гола в истории.
В 1992 году японец стал чемпионом Азии в составе сборной. В 89 матчах за свою национальную команду он забил 55 голов.
Ранее сообщалось, что болельщики выбрали состав из лучших футболистов 2017 года.
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