Японская команда подписала контракт с самым возрастным футболистом в мире

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50-летний нападающий Кадзуёси Миура стал футболистом выступающей во втором дивизионе чемпионата Японии «Йокогамы».

Об этом сообщает Kyodo.

Контракт со спортсменом, которому в феврале исполнится 51 год, рассчитан до конца сезона. Миура является самым возрастным профессиональным футболистом в мире.

Кроме того, в 2017 году он стал самым возрастным автором гола в истории.

В 1992 году японец стал чемпионом Азии в составе сборной. В 89 матчах за свою национальную команду он забил 55 голов.

Ранее сообщалось, что болельщики выбрали состав из лучших футболистов 2017 года.

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