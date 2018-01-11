Японская команда подписала контракт с самым возрастным футболистом в мире

50-летний нападающий Кадзуёси Миура стал футболистом выступающей во втором дивизионе чемпионата Японии «Йокогамы».

Об этом сообщает Kyodo.

Контракт со спортсменом, которому в феврале исполнится 51 год, рассчитан до конца сезона. Миура является самым возрастным профессиональным футболистом в мире.

Кроме того, в 2017 году он стал самым возрастным автором гола в истории.



В 1992 году японец стал чемпионом Азии в составе сборной. В 89 матчах за свою национальную команду он забил 55 голов.

Ранее сообщалось, что болельщики выбрали состав из лучших футболистов 2017 года.