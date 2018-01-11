В Москве пройдёт отборочный турнир по художественной гимнастике на Юношеские ОИ-2018

Отборочный турнир по художественной гимнастике на Юношеские Олимпийские игры 2018 года состоится в Москве 15 февраля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Третья Юношеская Олимпиада пройдёт в аргентинском Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября 2018 года. Ранее стало известно, что в «Лужниках» построят Центр художественной гимнастики.