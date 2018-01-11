Комбаров взял интервью у одноклубника Попова на сборах в ОАЭ

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Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров выступил в роли журналиста на сборах команды в ОАЭ и взял интервью у партнёра по команде Ивелина Попова, который был признан лучшим футболистом года в Болгарии.

В официальном Twitter красно-белых опубликовано видео с подписью: «То самое интервью: лучший журналист года vs лучший футболист года».

«Тренировка очень хорошая, настроение также хорошее. Соскучился по одноклубникам. Что касается лучшего игрока Болгарии, то я очень скромный человек, но было приятно», — сказал Попов.

Ранее бразильский футболист «Локомотива» признался, что готов играть за Россию как за родную страну.

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