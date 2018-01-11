КНДР обсудит с Южной Кореей вопросы участия делегации в ОИ-2018 до 20 января

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Переговоры КНДР с Южной Кореей относительно участия делегации в Олимпийских играх 2018 года будут проведены до 20 января.

 «Переговоры на рабочем уровне, скорее всего, пройдут до 20 января, когда в швейцарской Лозанне состоится заседание Международного олимпийского комитета (МОК). До этого момента необходимо окончательно согласовать все детали относительно северокорейского участия в Играх», — цитирует слова представителя южнокорейского Министерства объединения агентство «Рёнхап».

Чиновник отметил, что Южную Корею на переговорах будет представлять заместитель министра культуры, спорта и туризма Но Дэ Ган.

Во время переговоров планируется, в частности, согласовать маршрут передвижения делегации КНДР и вопросы её размещения.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея могут сформировать объединённую хоккейную команду для участия в Олимпиаде-2018.

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