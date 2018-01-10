КНДР и Южная Корея могут сформировать объединённую хоккейную команду для участия в Олимпиаде-2018

КНДР и Южная Корея рассматривают возможность создания объединённой женской хоккейной команды для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает портал Inside the Games.

Данный вопрос будет рассмотрен в ходе переговоров с участием представителей КНДР, Южной Кореи и Международного олимпийского комитета, которые состоятся 20 января в Лозанне.

Если стороны смогут прийти к соглашению, в состав объединённой команды войдут от трёх до восьми спортсменок из КНДР. Если же переговоры не увенчаются успехом, на Олимпиаде-2018 выступит сборная Южной Кореи.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сделал заявление относительно участия сборной КНДР в Олимпиаде-2018.