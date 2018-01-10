ISU сделал заявление относительно участия сборной КНДР в ОИ-2018

Международный союз конькобежцев (ISU) приветствует обсуждения, которые в настоящее время проводятся относительно участия КНДР в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает официальный сайт организации. Однако представители ISU отмечают, что Национальный олимпийский комитет КНДР не подтвердил участие спортсменов в ОИ-2018 в установленный срок. Следовательно, данный вопрос будет передан Международному олимпийскому комитету (МОК) для принятия окончательного решения. Ранее сообщалось, что президент МОК созывает совещание об участии КНДР в ОИ-2018.