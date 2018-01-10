Президент МОК созывает совещание об участии КНДР в ОИ-2018
Об этом сообщает официальный сайт Олимпийский игр.
МОК соберёт совещание в субботу, 20 января, в Лозанне. На нём будут присутствовать делегации национальных олимпийских комитетов Южной Кореи и КНДР, возглавляемые их президентами.
На заседании будут приняты решения относительно количества и имён тех спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры от КНДР.
Бах отметил, что приветствует совместные предложения правительств Южной Кореи и КНДР, и назвал данную ситуацию большим шагом вперёд
в развитии олимпийского движения.
Ранее сообщалось, что МИД России приветствует договорённости КНДР и Южной Кореи.