Президент МОК созывает совещание об участии КНДР в ОИ-2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал к проведению встречи с целью принять решение об участии спортсменов из КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийский игр.

МОК соберёт совещание в субботу, 20 января, в Лозанне. На нём будут присутствовать делегации национальных олимпийских комитетов Южной Кореи и КНДР, возглавляемые их президентами.

На заседании будут приняты решения относительно количества и имён тех спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры от КНДР.

Бах отметил, что приветствует совместные предложения правительств Южной Кореи и КНДР, и назвал данную ситуацию большим шагом вперёд

в развитии олимпийского движения.

Ранее сообщалось, что МИД России приветствует договорённости КНДР и Южной Кореи.