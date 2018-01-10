МИД России приветствует договорённости КНДР и Южной Кореи

Москва приветствует договорённости, достигнутые в ходе недавней встречи в Пханмунджоме представителей КНДР и Южной Кореи, сообщает российский МИД.

«Выражаем надежду, что их реализация послужит деэскалации напряжённости на Корейском полуострове и обеспечению стабильности в этом субрегионе», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассчитывают, что «все заинтересованные стороны окажут поддержку шагам Севера и Юга Кореи по возобновлению диалога», поскольку это «единственно возможный путь к поиску взаимоприемлемого решения проблем полуострова мирным, политико-дипломатическим путём».

Дипломаты выразили надежду на то, что позитивные тенденции в межкорейском диалоге получат дальнейшее развитие, и подтвердили готовность Москвы оказывать этому процессу всемерное содействие.

Ранее сообщалось, что в Японии высоко оценили договорённости в Пханмунджоме.

По итогам встречи 9 января Сеул и Пхеньян приняли решение восстановить диалог в разных областях и договорились о приезде команды КНДР на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.