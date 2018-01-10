В Японии высоко оценили договорённости Южной Кореи и КНДР

Короткая ссылка
Токио высоко оценивает договорённости, достигнутые в ходе переговоров делегаций Северной Кореи и Южной в приграничном Пханмунджоме, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«Мы высоко оцениваем достигнутую договорённость об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Суга отметил, что Япония намерена в сотрудничестве с США, Южной Кореей, Китаем и Россией «усиливать до максимального предела» давление на Северную Корею до тех пор, пока она не изменит свою политику.

«Это направление не изменилось», — добавил спикер кабмина.

Ранее Евросоюз приветствовал переговоры КНДР и Южной Кореи.

По итогам встречи 9 января стороны приняли решение восстановить диалог в разных областях, а также договорились о приезде команды КНДР на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119