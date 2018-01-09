ЕС приветствует переговоры КНДР и Южной Кореи

ЕС надеется, что переговоры между Южной Кореей и КНДР позволят подготовить почву для диалога по вопросам ядерного разоружения.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

«Переговоры на высоком уровне между Республикой Корея и КНДР, состоявшиеся сегодня, — это обнадёживающий сигнал, который представляет собой положительный шаг на пути к улучшению межкорейских отношений», — отметила она.

По её словам, в ЕС приветствуют совместное объявление об участии делегации Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане и о проведении переговоров между военными с обеих сторон.

«Надеемся, что прошедшие переговоры и планируемые новые контакты между Республикой Корея и КНДР станут основанием для мира и стабильности на Корейском полуострове, а также подготовят почву для вступления КНДР в широкий, заслуживающий доверия и значимый диалог с целью добиться полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации полуострова», — заключила Могерини.

Ранее Сеул и Пхеньян выпустили совместное заявление, в котором говорится, что страны готовы провести переговоры по снижению напряжённости.