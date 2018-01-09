ЕС приветствует переговоры КНДР и Южной Кореи
Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.
«Переговоры на высоком уровне между Республикой Корея и КНДР, состоявшиеся сегодня, — это обнадёживающий сигнал, который представляет собой положительный шаг на пути к улучшению межкорейских отношений», — отметила она.
По её словам, в ЕС приветствуют совместное объявление об участии делегации Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане и о проведении переговоров между военными с обеих сторон.
«Надеемся, что прошедшие переговоры и планируемые новые контакты между Республикой Корея и КНДР станут основанием для мира и стабильности на Корейском полуострове, а также подготовят почву для вступления КНДР в широкий, заслуживающий доверия и значимый диалог с целью добиться полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации полуострова», — заключила Могерини.
Ранее Сеул и Пхеньян выпустили совместное заявление, в котором говорится, что страны готовы провести переговоры по снижению напряжённости.