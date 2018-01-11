«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче регулярного первенства НХЛ

Короткая ссылка
Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» оказались сильнее «Чикаго Блэкхоукс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1.

У победителей шайбы забросили Юнас Бродин (30-я минута) и Райан Сутер (44-я минута).

В составе гостей отличился Брент Сибрук (13-я минута).

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов не смог принять участия в игре из-за травмы верхней части тела. В последний раз он появлялся на льду 29 декабря.

Ранее сообщалось, что три российских хоккеиста примут участие в Матче звёзд НХЛ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119