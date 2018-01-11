«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче регулярного первенства НХЛ
Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» оказались сильнее «Чикаго Блэкхоукс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счётом 2:1.
У победителей шайбы забросили Юнас Бродин (30-я минута) и Райан Сутер (44-я минута).
В составе гостей отличился Брент Сибрук (13-я минута).
Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов не смог принять участия в игре из-за травмы верхней части тела. В последний раз он появлялся на льду 29 декабря.
Ранее сообщалось, что три российских хоккеиста примут участие в Матче звёзд НХЛ.
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