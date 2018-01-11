СМИ: «Янг Бойз» не намерен продавать «Спартаку» футболиста Нуху зимой

Швейцарский «Янг Бойз» не продаст «Спартаку» защитника Касима Нуху в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает Langenthaler Tagblatt.

Московский клуб предложил за ганца €8,5 млн. Однако «Янг Бойз» не желает расставаться с 22-летним игроком до лета в надежде выручить за него больше денег.

Отмечается, что доход с продажи игрока необходимо будет разделить с его бывшей командой — «Леганесом».

В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии Нуху забил два гола и сделал две результативные передачи в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что младший брат дисквалифицированного футболиста ЦСКА Ерёменко прибыл на просмотр в «Спартак».