СМИ: «Янг Бойз» не намерен продавать «Спартаку» футболиста Нуху зимой
Швейцарский «Янг Бойз» не продаст «Спартаку» защитника Касима Нуху в зимнее трансферное окно.
Об этом сообщает Langenthaler Tagblatt.
Московский клуб предложил за ганца €8,5 млн. Однако «Янг Бойз» не желает расставаться с 22-летним игроком до лета в надежде выручить за него больше денег.
Отмечается, что доход с продажи игрока необходимо будет разделить с его бывшей командой — «Леганесом».
В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии Нуху забил два гола и сделал две результативные передачи в 17 матчах.
Ранее сообщалось, что младший брат дисквалифицированного футболиста ЦСКА Ерёменко прибыл на просмотр в «Спартак».
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