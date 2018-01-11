Жена хоккеиста «Авангарда» прокомментировала информацию о драке на новогоднем корпоративе команды

Валерия Курильская, супруга нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Андрея Стася, прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о драке во время новогоднего корпоратива команды.