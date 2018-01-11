Жена хоккеиста «Авангарда» прокомментировала информацию о драке на новогоднем корпоративе команды
Валерия Курильская, супруга нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Андрея Стася, прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о драке во время новогоднего корпоратива команды.
«Не буду отрицать приведённые факты, но и не хочу комментировать случившееся», — цитирует Курильскую сайт Tut.by.
Ранее сообщалось, что Стась был избит своим одноклубником Михаилом Фисенко во время новогоднего корпоратива «Авангарда».
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