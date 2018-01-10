СМИ: Игроки клуба КХЛ «Авангард» подрались на новогоднем корпоративе

Хоккеисты клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» устроили драку на новогоднем корпоративе.

Об этом сообщает издание «Спорт Бизнес Online».

Отмечается, что нападающий «ястребов» Михаил Фисенко избил своего коллегу по амплуа Андрея Стася, для которого пришлось вызывать скорую помощь.

Кроме того, в результате инцидента пострадала супруга белорусского форварда Валерия, которая попыталась защитить мужа. Она получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка обвинил Чудинова в трусости.