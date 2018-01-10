Женская сборная России по хоккею пробилась в полуфинал молодёжного ЧМ
В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, который проходит в Дмитрове, женская сборная России обыграла команду Финляндии со счётом 2:0.
Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Мария Александрова и Дарья Белоглазова.
Этот успех позволил российской команде пробиться в полуфинал турнира, где её соперником станет сборная Швеции.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла США на молодёжном ЧМ.
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