Женская сборная России по хоккею пробилась в полуфинал молодёжного ЧМ

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, который проходит в Дмитрове, женская сборная России обыграла команду Финляндии со счётом 2:0.

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Мария Александрова и Дарья Белоглазова. Этот успех позволил российской команде пробиться в полуфинал турнира, где её соперником станет сборная Швеции. Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла США на молодёжном ЧМ.