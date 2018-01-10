Женская сборная России по хоккею пробилась в полуфинал молодёжного ЧМ

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В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, который проходит в Дмитрове, женская сборная России обыграла команду Финляндии со счётом 2:0.

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Мария Александрова и Дарья Белоглазова.

Этот успех позволил российской команде пробиться в полуфинал турнира, где её соперником станет сборная Швеции.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла США на молодёжном ЧМ.

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