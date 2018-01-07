Женская сборная России проиграла команде США на молодёжном чемпионате мира по хоккею

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Женская сборная России по хоккею (до 18 лет) потерпела поражение от сборной США в матче второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира в подмосковном Дмитрове.

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу американок.

В составе победительниц шайбы забросили Тэйлор Хейсе (4-я минута), Бритта Керл (5-я и 38-я минуты), Маргарет Николсон (14-я минута) и Ханна Билка (16-я минута).

У россиянок отличились Илона Маркова (29-я минута), Анастасия Пестова (46-я минута) и Анастасия Медведева (57-я минута).

После двух туров сборная США располагается на первом месте (5 очков), сборная России — на втором (3 очка).

В первом туре женская сборная России впервые обыграла Канаду на молодёжном ЧМ по хоккею.

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