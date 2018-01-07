Женская сборная России проиграла команде США на молодёжном чемпионате мира по хоккею

Женская сборная России по хоккею (до 18 лет) потерпела поражение от сборной США в матче второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира в подмосковном Дмитрове.