Женская сборная России впервые обыграла Канаду на молодёжном ЧМ по хоккею

Женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады в стартовом матче молодёжного чемпионата мира 2018 года, проходящего в подмосковном Дмитрове.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

Победу сборной России принесли шайбы Марии Александровой, Дарьи Белоглазовой и Оксаны Братищевой.

В составе канадской команды голы на счету Сары Филлер и Маргарет Макичерн.

Российские хоккеистки впервые в истории молодёжных первенств мира победили соперниц из Канады. Предыдущие шесть игр завершились с суммарным счётом 26:10 в пользу канадок.

Следующим соперником сборной России станет команда США.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет с Канадой в одной группе МЧМ-2019 по хоккею.