Женская сборная России впервые обыграла Канаду на молодёжном ЧМ по хоккею
Женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады в стартовом матче молодёжного чемпионата мира 2018 года, проходящего в подмосковном Дмитрове.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
Победу сборной России принесли шайбы Марии Александровой, Дарьи Белоглазовой и Оксаны Братищевой.
В составе канадской команды голы на счету Сары Филлер и Маргарет Макичерн.
Российские хоккеистки впервые в истории молодёжных первенств мира победили соперниц из Канады. Предыдущие шесть игр завершились с суммарным счётом 26:10 в пользу канадок.
Следующим соперником сборной России станет команда США.
Ранее сообщалось, что Россия сыграет с Канадой в одной группе МЧМ-2019 по хоккею.
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