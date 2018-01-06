Россия сыграет с Канадой в одной группе МЧМ-2019 по хоккею

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Стали известны группы молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года, который пройдёт в канадских городах — Ванкувере и Виктории.

Международная федерация хоккея обнародовала список групп на своём официальном сайте.

В группе А встретятся команды Канады, России, Чехии, Швейцарии и Дании. Они будут играть в Ванкувере, на арене клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс».

В группе В сыграют сборные Швеции, США, Финляндии, Словакии и Казахстана. Они проведут групповой турнир на арене команды Западной хоккейной лиги (WHL) «Виктория Роялс».

Ранее были определены лучшие хоккеисты МЧМ-2018.

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