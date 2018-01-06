Определены лучшие хоккеисты МЧМ-2018

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Стали известны лучшие хоккеисты по итогам молодёжного чемпионата мира по хоккею 2018 года в американском Баффало.

Форвард сборной США Кейси Миттельштадт был признан самым полезным игроком (MVP) МЧМ-2018.

19-летний нападающий набрал 11 очков (4 гола + 7 результативных передач) в семи матчах.

Миттельштадт также стал лучшим нападающим. Награду лучшего защитника получил швед Расмус Далин, который набрал 6 очков (0+6). Лучшим голкипером признан голкипер сборной Швеции Филип Густавссон. Он пропустил 11 голов в семи встречах.

Молодёжная сборная Канады стала чемпионом мира, переиграв в финале шведов. Сборная США довольствовалась бронзовыми медалями.

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