Молодёжная сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Канады переиграла команду Швеции в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Баффало.

Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе сборной Канады отличился Диллон Дюбе (22-я минута), Тайлер Стинберген (59-я минута) и Алекс Форментон (59-я минута). За шведов гол забил Тим Сёдерлунд (34-я минута). Таким образом, Канада стала победителем молодёжного первенства мира впервые с 2015 года. Команда Швеции завоевала серебряные медали. Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) предложит новый контракт тренеру молодёжной сборной России по хоккею Валерию Брагину.