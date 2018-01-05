ФХР предложит новый контракт тренеру молодёжной сборной России по хоккею Брагину

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал, что руководство организации планирует продлить контракт с действующим главным тренером молодёжной сборной страны Валерием Брагиным.

«ФХР будет вести переговоры с Брагиным (о новом контракте. — RT)», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Первый вице-президент отметил, что в ФХР ждут возвращения Брагина с молодёжного чемпионата мира, который проходит в американском Баффало.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по хоккею впервые с 2010 года осталась без медалей ЧМ.