Сборная США забросила девять шайб Чехии и стала бронзовым призёром МЧМ по хоккею
Сборная США разгромила команду Чехии в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира в американском Баффало.
Встреча завершилась со счётом 9:3.
В составе сборной США оформил покер Трент Фредерик, дублем отметился Киффер Беллоуз, ещё по одной шайбе забросили Райан Пилинг, Джоуи Андерсон и Кейси Миттельштадт.
У чехов отличились Мартин Каут, Радован Павлик и Даниэль Куровски.
Благодаря победе сборная США — чемпион мира 2017 года — стала обладателем бронзовых медалей мирового первенства в Баффало.
Ранее сообщалось, что молодёжная сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею.
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