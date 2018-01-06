Сборная США забросила девять шайб Чехии и стала бронзовым призёром МЧМ по хоккею

Сборная США разгромила команду Чехии в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира в американском Баффало.

Встреча завершилась со счётом 9:3.

В составе сборной США оформил покер Трент Фредерик, дублем отметился Киффер Беллоуз, ещё по одной шайбе забросили Райан Пилинг, Джоуи Андерсон и Кейси Миттельштадт.

У чехов отличились Мартин Каут, Радован Павлик и Даниэль Куровски.

Благодаря победе сборная США — чемпион мира 2017 года — стала обладателем бронзовых медалей мирового первенства в Баффало.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею.