Две передачи Маркова помогли «Ак Барсу» обыграть рижское «Динамо» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо» со счётом 4:1.

Самыми результативными игроками встречи в составе победителей стали форвард Джастин Асеведо и защитник Андрей Марков, набравшие по два очка.

Этот успех позволил хоккеистам «Ак Барса» набрать 91 очко и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Динамо» с 43 баллами в активе идёт на последнем, 13-м месте Запада.

Ранее сообщалось, что «Сочи» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.