«Сочи» одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» на выезде обыграл московский «Спартак» со счётом 3:2.

Основное время встречи завершилось вничью, а победу гостям принёс точный бросок нападающего Евгения Лапенкова на пятой минуте овертайма.

Этот успех позволил хоккеистам «Сочи» набрать 80 очков и закрепиться на шестой строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Спартак» с 75 баллами в активе идёт седьмым.

В других матчах игрового дня регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4:2, а череповецкая «Северсталь» оказалась сильнее «Салавата Юлаева» — 3:2.

Ранее сообщалось, что игроки клуба КХЛ «Авангард» подрались на новогоднем корпоративе.