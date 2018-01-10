Фуркад и Йоханнес Бё разделили победу в зачёте индивидуальных гонок КМ по биатлону в сезоне-2017/18

Француз Мартен Фуркад и представитель Норвегии Йоханнес Бё разделили победу в зачёте индивидуальных гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2017/18.

По итогам двух запланированных в сезоне индивидуальных гонок Фуркад и Бё набрали одинаковое количество очков (по 108), показав идентичные результаты — первое и третье места.

Лучшим из россиян в зачёте индивидуальных гонок Кубка мира по биатлону стал Антон Бабиков, с 40 очками в активе финишировавший 17-м.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Евгений Гараничев не планирует завершать карьеру после зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.