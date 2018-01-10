Депутат Госдумы: возня вокруг российских спортсменов — заказ определённых стран и структур

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал публикацию хакеров из Fancy Bears, которые вскрыли переписку представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и обнаружили, что комиссия Ричарда Макларена выполняла политический приказ исключить Россию из числа участников Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Тяжело оценивать все обвинения, основываясь только на данных хакерской организации Fancy Bears. Но с первого дня у нас было мнение, что вся возня, которая развернулась вокруг наших спортсменов, — это заказ определённых стран и структур. Цель одна — любыми способами вытеснить Россию с лидирующих позиций в спорте», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

Депутат отметил, что желание вытеснить российских атлетов, которые могут составить конкуренцию западным, и Россию в целом из возможных спортивных организаций было понятно и без чтения переписки официальных лиц МОК.

«Теперь нужно понять, что делать дальше и как добиться восстановления своих позиций. Это самый главный вопрос. Идёт борьба на политическом, экономическом, а теперь и на спортивном поле. Нужно сопротивляться и использовать все возможные юридические способы. Нужно использовать дружеские отношения со странами, которые входят в состав руководства международных организаций», — добавил вице-спикер Госдумы.

Лебедев также выразил уверенность, что не все члены МОК поддерживают решение, которое было принято в отношении России, и при благоприятном стечении обстоятельств страну восстановят как члена международной олимпийской организации.

Ранее сообщалось, что комиссия WADA во главе с Маклареном сотрудничает с ФБР.