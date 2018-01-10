СМИ сообщили об интересе «Локомотива» к полузащитнику сборной Туниса по футболу Бен Амору

Лидер Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника «Этуаль дю Сахель» и национальной сборной Туниса Мохамеда Бен Амора.

Об этом сообщает сайт Infos Foot.

По информации издания, железнодорожники готовы заплатить за права на 25-летнего футболиста примерно €2,2 млн, в то время как «Этуаль дю Сахель» планирует выручить за него не менее €2,5 млн. Ожидается, впрочем, что клубы смогут договориться о заключении сделки.

Полузащитник принял участие во всех шести поединках сборной Туниса в финальном раунде квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России, и отличился в них одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что игрок «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Тарасов женился в третий раз.