«Анжи» объявил о трансфере футболиста сборной Венесуэлы

Защитник сборной Венесуэлы по футболу Джон Чансельор стал игроком «Анжи».

Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.

Контракт с футболистом рассчитан на два с половиной года.

Официально - Джон Чансельор в #Анжи!

ФК "Анжи" заключил контракт с защитником сборной Венесуэлы Джоном Чансельором.

Контракт заключен на два с половиной года.https://t.co/qeiyNA5I7Upic.twitter.com/7RFHAcuPQw — ФК «Анжи» (@fc_anji) 10 января 2018 г.

На счету спортсмена семь матчей за национальную команду страны.

Ранее агент футболиста Вячеслава Караваева заявил, что его клиент сменит клуб зимой с вероятностью 90%.