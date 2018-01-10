«Анжи» объявил о трансфере футболиста сборной Венесуэлы
Защитник сборной Венесуэлы по футболу Джон Чансельор стал игроком «Анжи».
Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.
Контракт с футболистом рассчитан на два с половиной года.
Официально - Джон Чансельор в #Анжи!— ФК «Анжи» (@fc_anji) 10 января 2018 г.
ФК "Анжи" заключил контракт с защитником сборной Венесуэлы Джоном Чансельором.
Контракт заключен на два с половиной года.https://t.co/qeiyNA5I7Upic.twitter.com/7RFHAcuPQw
На счету спортсмена семь матчей за национальную команду страны.
Ранее агент футболиста Вячеслава Караваева заявил, что его клиент сменит клуб зимой с вероятностью 90%.
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