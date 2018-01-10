«Анжи» объявил о трансфере футболиста сборной Венесуэлы

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Защитник сборной Венесуэлы по футболу Джон Чансельор стал игроком «Анжи».

Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.

Контракт с футболистом рассчитан на два с половиной года.

На счету спортсмена семь матчей за национальную команду страны.

Ранее агент футболиста Вячеслава Караваева заявил, что его клиент сменит клуб зимой с вероятностью 90%.

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