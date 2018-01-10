Агент: Караваев сменит клуб зимой с вероятностью 90%
«Со «Спартаком» были переговоры, но клуб взял Тигиева. А для «Спарты», которая не попала в Лигу чемпионов и сразу же вылетела из Лиги Европы, Караваев с учётом бонусов и максимальной для клуба зарплаты — слишком дорогой игрок. «Спарта» живёт за счёт продаж футболистов. Там рассчитывали, что Караваев уйдёт», — цитирует Сафонова BobSoccer.
Агент полагает, что Караваев сменит клуб уже в зимнее трансферное окно.
«Теперь идут переговоры с рядом клубов, в том числе, не буду скрывать, с тремя российскими. Пока стороны к консенсусу не пришли. Но, полагаю, на 90% Караваев уже зимой сменит клуб. Хотя не факт, что он вернётся в Россию», — добавил Сафонов.
Ранее Караваев не исключил перехода в российский клуб.