В Италии заявили о возможном товарищеском матче со сборной России по футболу
Однако, как заявил пресс-атташе ФФИ Паоло Корби, дата встречи пока не определена.
«ФФИ подписала соглашение с РФС 19 октября 2016 года. В рамках данного договора, который подразумевает дальнейшее продвижение и рост уровня футбола в своих странах, ожидается проведение товарищеского матча между национальными сборными, а также встречи молодёжных и женских команд. Но на сегодняшний день пока нет никаких дат по проведению товарищеского матча между Италией и Россией», — приводит слова Корби «Спорт-Экспресс».
Ранее появилась информация о соперниках сборной России по контрольным матчам перед ЧМ-2018 по футболу.