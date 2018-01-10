В Италии заявили о возможном товарищеском матче со сборной России по футболу

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Федерация футбола Италии (ФФИ) имеет соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении товарищеского матча между национальными командами двух стран.

Однако, как заявил пресс-атташе ФФИ Паоло Корби, дата встречи пока не определена.

«ФФИ подписала соглашение с РФС 19 октября 2016 года. В рамках данного договора, который подразумевает дальнейшее продвижение и рост уровня футбола в своих странах, ожидается проведение товарищеского матча между национальными сборными, а также встречи молодёжных и женских команд. Но на сегодняшний день пока нет никаких дат по проведению товарищеского матча между Италией и Россией», — приводит слова Корби «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о соперниках сборной России по контрольным матчам перед ЧМ-2018 по футболу.

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