Жена футболиста «Ноттингем Форест» подарила ему щенка после просьб болельщиков

Жена защитника «Ноттингем Форест» Эрика Лихая Кэтрин преподнесла в подарок своему супругу щенка после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Арсеналом».

Футболист заявил, что супруга обещала разрешить ему завести дома собаку, если в течение сезона он оформит хет-трик. Во встрече с «Арсеналом» Лихай забил два гола, после чего попросил подписчиков в соцсети присылать жене фотографии собак с хэштегом #GetEricADog.

«Хотел показать всем нового члена нашей семьи. Его зовут Ганнер (Канонир — прозвище футболистов и болельщиков «Арсенала». — RT). Спасибо всем за то, что направили Кэтрин на верный курс», — написал Лихай в Twitter.

Wanted to show everyone the newest member of the Lichaj family.... Gunner. Thank you everyone for for pushing @KatPerko in the right direction! #erichasadogpic.twitter.com/SoTKiYiVMR — Eric Lichaj (@EricLichaj) 9 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что футболист Ромелу Лукаку не продлил контракт с «Эвертоном» из-за предсказания вуду.