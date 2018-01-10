Жена футболиста «Ноттингем Форест» подарила ему щенка после просьб болельщиков

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Жена защитника «Ноттингем Форест» Эрика Лихая Кэтрин преподнесла в подарок своему супругу щенка после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Арсеналом».

Футболист заявил, что супруга обещала разрешить ему завести дома собаку, если в течение сезона он оформит хет-трик. Во встрече с «Арсеналом» Лихай забил два гола, после чего попросил подписчиков в соцсети присылать жене фотографии собак с хэштегом #GetEricADog.

«Хотел показать всем нового члена нашей семьи. Его зовут Ганнер (Канонир — прозвище футболистов и болельщиков «Арсенала». — RT). Спасибо всем за то, что направили Кэтрин на верный курс», — написал Лихай в Twitter.

Ранее сообщалось, что футболист Ромелу Лукаку не продлил контракт с «Эвертоном» из-за предсказания вуду.

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