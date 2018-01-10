Нурмагомедов анонсировал «большие новости»

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов призвал болельщиков в социальных сетях ждать больших новостей.

Соответствующая запись была опубликована на странице спортсмена в Instagram.

«Скоро ждите больших новостей. Охота продолжается», — написал Нурмагомедов.

В декабре россиянин победил бразильца Эдсона Барбозу.

Ранее отец Нурмагомедова выразил уверенность, что вес сына не поднимется выше 84 кг.