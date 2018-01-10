Клуб РФПЛ «СКА-Хабаровск» объявил об уходе из команды Георгия Габулова

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Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «СКА-Хабаровск» объявил об уходе из команды полузащитника Георгия Габулова.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба «СКА-Хабаровск».

Георгий Габулов выступал за хабаровскую команду с июля 2017 года и провёл в её составе 11 матчей.

«СКА-Хабаровск» также объявил о расставании с полузащитником Денисом Дедечко и защитником Максимом Тишкиным.

Ранее брат Георгия Габулова Владимир подписал контракт с бельгийским клубом «Брюгге».

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