Клуб РФПЛ «СКА-Хабаровск» объявил об уходе из команды Георгия Габулова

Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «СКА-Хабаровск» объявил об уходе из команды полузащитника Георгия Габулова.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба «СКА-Хабаровск».

Георгий Габулов выступал за хабаровскую команду с июля 2017 года и провёл в её составе 11 матчей.

«СКА-Хабаровск» также объявил о расставании с полузащитником Денисом Дедечко и защитником Максимом Тишкиным.

Ранее брат Георгия Габулова Владимир подписал контракт с бельгийским клубом «Брюгге».