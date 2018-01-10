Хоккеист Панарин пошутил, что из-за его незнания английского языка партнёры не могут отдать пас

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин объяснил, почему у него низкая результативность в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Сложно мне даются шайбы. Никак не могу выучить по-английски слово «пас», чтобы сказать об этом Пьер-Люку Дюбуа. Может, вы ему передадите? Тогда буду побольше забивать. Но это шутка, конечно. Давайте сразу подчеркнём, чтобы люди не подумали, будто Панарин зарвался», — приводит слова россиянина «Советский спорт».

Хоккеист сказал, что его роль в команде заключается в снабжении партнёров передачами.

«Всё зависит от игры. Я в основном занимаю в «Коламбусе» роль отдающего пасы. У нас ребята бегут на ворота, я стараюсь их найти. Поэтому меньше забиваю, больше отдаю передачи», — отметил Панарин.

Ранее он рассказал, какой клуб исключил бы из КХЛ.