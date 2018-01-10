Хоккеист Панарин рассказал, какой клуб он исключил бы из КХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, какой клуб он исключил бы из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).