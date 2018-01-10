Хоккеист Панарин рассказал, какой клуб он исключил бы из КХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, какой клуб он исключил бы из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Может, ЦСКА? Но это шутка. Дружески подкалываю московских армейцев», — цитирует Панарина «Советский спорт».
Хоккеист поделился мнением, что КХЛ должны представлять финансово обеспеченные клубы.
«Наверное, надо убирать команды, у которых плохая инфраструктура, маленькие старые стадионы, хоккей неинтересен городу, есть задержки зарплат», — сказал Панарин.
Ранее сообщалось, что Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ.
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