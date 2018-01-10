Теннисист Медведев пробился в четвертьфинал турнира ATP в Сиднее, переиграв Доналдсона

Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Сиднее.

Во втором круге Медведев переиграл американца Джареда Доналдсона со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее Медведев поспорит с представителем Италии Паоло Лоренци.

Ранее другой российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Окленде.