Теннисист Медведев пробился в четвертьфинал турнира ATP в Сиднее, переиграв Доналдсона

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Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Сиднее.

Во втором круге Медведев переиграл американца Джареда Доналдсона со счётом 6:3, 4:6, 7:5.  Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее Медведев поспорит с представителем Италии Паоло Лоренци.

Ранее другой российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Окленде.

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