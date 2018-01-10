Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Окленде

Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в новозеландском Окленде.

Во втором круге Хачанов переиграл уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Следующим соперник россиянина определится в матче между представителем Канады Денисом Шаповаловым и аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.

Ранее другой российский теннисист Андрей Рублёв принял решение отказаться от участия в турнире, который проходит в Окленде.