Теннисист Рублёв снялся с турнира в Окленде из-за травмы

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Российский теннисист Андрей Рублёв принял решение отказаться от участия в турнире, который проходит в Окленде.

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Причиной стала травма правой руки.

Спортсмена заменит словак Лукаш Лацко.

На прошлой неделе Рублёв проиграл в финале турнира в Дохе французу Гаэлю Монфису.

Ранее стало известно, что Шарапова вернулась в топ-50 рейтинга WTA.

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