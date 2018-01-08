Теннисист Рублёв снялся с турнира в Окленде из-за травмы
Российский теннисист Андрей Рублёв принял решение отказаться от участия в турнире, который проходит в Окленде.
Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Причиной стала травма правой руки.
Спортсмена заменит словак Лукаш Лацко.
На прошлой неделе Рублёв проиграл в финале турнира в Дохе французу Гаэлю Монфису.
Ранее стало известно, что Шарапова вернулась в топ-50 рейтинга WTA.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.