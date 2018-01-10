Наставник женской сборной России по хоккею оценил шансы молодёжной команды на выход в полуфинал ЧМ

Короткая ссылка
Главный тренер женской сборной России по хоккею Михаил Чеканов оценил шансы молодёжной национальной команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира (до 18 лет) против Финляндии.

«Думаю, тренерский штаб сделает глубокий анализ перед игрой со сборной Финляндии, хорошо знакомой нам командой. Надеюсь, что всё у наших девочек получится, предпосылки для этого есть», — приводит слова Чеканова ТАСС.

Проанализировав заключительную игру группового этапа со шведами, наставник взрослой сборной заключил, что главными проблемами являются плохая реализация моментов и частые удаления.

Четвертьфинал между сборными России и Финляндии состоится 10 января, начало — в 19:30.

Ранее женская сборная России по хоккею уступила команде Швеции в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2018 года.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119