Наставник женской сборной России по хоккею оценил шансы молодёжной команды на выход в полуфинал ЧМ

Главный тренер женской сборной России по хоккею Михаил Чеканов оценил шансы молодёжной национальной команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира (до 18 лет) против Финляндии.

«Думаю, тренерский штаб сделает глубокий анализ перед игрой со сборной Финляндии, хорошо знакомой нам командой. Надеюсь, что всё у наших девочек получится, предпосылки для этого есть», — приводит слова Чеканова ТАСС.

Проанализировав заключительную игру группового этапа со шведами, наставник взрослой сборной заключил, что главными проблемами являются плохая реализация моментов и частые удаления.

Четвертьфинал между сборными России и Финляндии состоится 10 января, начало — в 19:30.

Ранее женская сборная России по хоккею уступила команде Швеции в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2018 года.