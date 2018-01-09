Женская сборная России сыграет с Финляндией в четвертьфинале молодёжного ЧМ по хоккею

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Женская сборная России по хоккею уступила команде Швеции в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2018 года, проходящего в подмосковном Дмитрове.

Встреча завершилась со счётом 0:2.

Победу шведкам принесли шайбы Лины Люнгблом и Агнес Вильхельмссон.

По итогам группового этапа сборная России заняла четвёртое место и в четвертьфинале встретится с командой Финляндии, одержавшей победу в своей группе.

В другом четвертьфинале чешки сыграют с канадками. Сборные США и Швеции вышли в полуфинальную стадию напрямую.

Ранее сообщалось, что женская сборная России проиграла команде США на молодёжном чемпионате мира по хоккею.

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