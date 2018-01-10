Американская компания исключила Россию из своего медального прогноза на Олимпиаду в Пхёнчхане
По мнению аналитиков компании, первое место в медальном зачёте займёт Германия с 14 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми наградами. Второй станет Норвегия с 14 золотыми, 11 серебряными и 12 бронзовыми наградами.
Третье место отдаётся сборной США с 10 золотыми, 10 серебряными и 9 бронзовыми наградами.
Отсутствие сборной России в медальной таблице в Gracenote объяснили тем, что пока неизвестно, кого из спортсменов Международный олимпийский комитет допустит до соревнований. Когда такая информация появится, компания составит новый прогноз.
Ранее сообщалось, что участие северокорейских спортсменов в ОИ-2018 никак не повлияет на участие США.