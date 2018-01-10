Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Флоридой»

«Флорида Пантерз» обыграл на выезде «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного первенства Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей.

У «Сент-Луиса» шайбы забросили Пол Штястны (1-я минута), Колтон Парэйко (9-я минута), Владимир Тарасенко (25-я минута) и Тейдж Томпсон (58-я минута). Тарасенко также отдал одну голевую передачу, его соотечественник Иван Барбашёв записал себе в актив два ассиста.

In case you needed a refresher on how well @tara9191 can shoot. pic.twitter.com/XGXjNKmN9e — NHL (@NHL) 10 января 2018 г.

В составе «Флориды» дубль оформил Винсент Трочек (37-я и 59-я минуты), по одной шайбе забросили Аарон Экблад (10-я минута), Александр Барков (17-я минута), Радим Врбата (33-я минута), Джонатан Юбердо (36-я минута) и Колтон Севьюр (54-я минута). Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов заработал одно очко, отдав голевую передачу.

В других матчах дня «Нэшвилл Предаторз» победил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:1, «Калгари Флэймз» в овертайме вырвал победу у «Миннесота Уайлд» — 3:2.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» в родных стенах переиграл «Ванкувер Кэнакс».