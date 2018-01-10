Гол Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» выиграть у «Ванкувера» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» в родных стенах переиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного первенства Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Ванкувер» открыл счёт усилиями Даниэля Седина (9-я минута).

Голы в составе «Вашингтона» на счету Джона Карлсона (16-я), Ларса Эллера (18-я) и российского форварда Евгения Кузнецова (25-я). Другие российские хоккеисты хозяев, нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов, отдали по одной результативной передаче. 

В других матчах дня «Виннипег Джетс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» со счётом 7:4, «Чикаго Блэкхоукс» разгромил «Оттаву Сенаторз» — 8:2.

Ранее гол Овечкина в ворота «Каролины» стал лучшим моментом недели с участием россиян в НХЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119