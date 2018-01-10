Экипаж Николаева победил на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял первое место на четвёртомм этапе ралли-марафона «Дакар» 2018 года в классе грузовиков.

Российский экипаж преодолел расстояние по территории Перу длиной 444 км за 4 часа 35 минут 8 секунд. Второе место занял аргентинец Федерико Вильягра (отставание 27 минут 57 секунд), третье — чех Мартин Коломы (+38.49). В генеральной классификации Николаев продолжает лидировать в общем зачёте с результатом 12:22.27. Вторым идет Вильягра (+36.55). Тройку замыкает белорус Сергей Вязович (+2:22.23). Ранее сообщалось, что Сергей Карякин победил на четвёртом этапе «Дакара» в классе квадроциклов.