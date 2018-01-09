Дубль Плотникова помог СКА одержать победу над «Куньлунем» в матче КХЛ
Санкт-петербургский СКА на домашней арене обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
Голами за СКА отличились Никита Гусев, Николай Прохоркин и Сергей Плотников, ставший автором дубля.
Гости ответили шайбами Тейлора Бека и Кори Кейна.
В турнирной таблице Западной конференции КХЛ СКА продолжает лидировать. Отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет восемь очков.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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