Дубль Плотникова помог СКА одержать победу над «Куньлунем» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Санкт-петербургский СКА на домашней арене обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Голами за СКА отличились Никита Гусев, Николай Прохоркин и Сергей Плотников, ставший автором дубля.

Гости ответили шайбами Тейлора Бека и Кори Кейна.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ СКА продолжает лидировать. Отрыв от идущего вторым ЦСКА составляет восемь очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119