ITF временно отстранила украинского теннисиста за допинг

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Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила от соревнований украинца Юрия Джавакяна за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба федерации, в допинг-пробе 825-й ракетки мира был обнаружен запрещённый препарат метилгексанамин. 

Отмечается, что 24-летний спортсмен признал свою вину в нарушении антидопинговых правил.

Окончательное решение о сроке дисквалификации украинца будет принято комиссией ITF.

Ранее сообщалось, что российская легкоатлетка Светлана Карамашева дисквалифицирована на два с половиной года за применение допинга.

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