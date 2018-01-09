ITF временно отстранила украинского теннисиста за допинг
Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила от соревнований украинца Юрия Джавакяна за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает пресс-служба федерации, в допинг-пробе 825-й ракетки мира был обнаружен запрещённый препарат метилгексанамин.
Отмечается, что 24-летний спортсмен признал свою вину в нарушении антидопинговых правил.
Окончательное решение о сроке дисквалификации украинца будет принято комиссией ITF.
Ранее сообщалось, что российская легкоатлетка Светлана Карамашева дисквалифицирована на два с половиной года за применение допинга.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.