ITF временно отстранила украинского теннисиста за допинг

Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила от соревнований украинца Юрия Джавакяна за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба федерации, в допинг-пробе 825-й ракетки мира был обнаружен запрещённый препарат метилгексанамин.

Отмечается, что 24-летний спортсмен признал свою вину в нарушении антидопинговых правил.

Окончательное решение о сроке дисквалификации украинца будет принято комиссией ITF.

Ранее сообщалось, что российская легкоатлетка Светлана Карамашева дисквалифицирована на два с половиной года за применение допинга.