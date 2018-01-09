Российская легкоатлетка Карамашева дисквалифицирована на два с половиной года за допинг

Российская бегунья на средние дистанции Светлана Карамашева дисквалифицирована на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил.

Такой вердикт вынес Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, сообщает ТАСС. 29-летняя россиянка дисквалифицирована за отклонения показателей в паспорте крови. Срок отстранения Карамашевой от соревнований отсчитывается с июня 2017 года. Ранее Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила россиянина Олега Чена от международных соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.