Российская легкоатлетка Карамашева дисквалифицирована на два с половиной года за допинг
Российская бегунья на средние дистанции Светлана Карамашева дисквалифицирована на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил.
Такой вердикт вынес Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, сообщает ТАСС.
29-летняя россиянка дисквалифицирована за отклонения показателей в паспорте крови.
Срок отстранения Карамашевой от соревнований отсчитывается с июня 2017 года.
Ранее Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила россиянина Олега Чена от международных соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
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