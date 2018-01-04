IWF временно отстранила российского тяжелоатлета Чена по подозрению в употреблении допинга

Короткая ссылка
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила россиянина Олега Чена от международных соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Отмечается, что до закрытия дела 29-летнего россиянина организация не намерена давать каких-либо дополнительных комментариев.

Чен является двукратным чемпионом Европы и трёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали соглашение по вопросу антидопинга.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119