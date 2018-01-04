IWF временно отстранила российского тяжелоатлета Чена по подозрению в употреблении допинга

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила россиянина Олега Чена от международных соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба IWF. Отмечается, что до закрытия дела 29-летнего россиянина организация не намерена давать каких-либо дополнительных комментариев. Чен является двукратным чемпионом Европы и трёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира. Ранее сообщалось, что Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали соглашение по вопросу антидопинга.