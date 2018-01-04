IWF временно отстранила российского тяжелоатлета Чена по подозрению в употреблении допинга
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила россиянина Олега Чена от международных соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.
Об этом сообщает пресс-служба IWF.
Отмечается, что до закрытия дела 29-летнего россиянина организация не намерена давать каких-либо дополнительных комментариев.
Чен является двукратным чемпионом Европы и трёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира.
Ранее сообщалось, что Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали соглашение по вопросу антидопинга.
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