Бауэр попрощался с фанатами «Рубина»
Австрийский защитник Мориц Бауэр, перешедший из «Рубина» в английский «Сток Сити», попрощался с казанским клубом и болельщиками.
«Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжёлый для меня момент — сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб «Рубин» и особенно город Казань. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю! Пока» — написал футболист в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что Бауэр продолжит карьеру в АПЛ.
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