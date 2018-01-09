Бауэр попрощался с фанатами «Рубина»

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Австрийский защитник Мориц Бауэр, перешедший из «Рубина» в английский «Сток Сити», попрощался с казанским клубом и болельщиками.

«Дорогие друзья, дорогие болельщики! Это тяжёлый для меня момент — сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб «Рубин» и особенно город Казань. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю! Пока» — написал футболист в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что Бауэр продолжит карьеру в АПЛ.

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